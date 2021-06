Share Pin 0 Condivisioni

TARIP Valcanneto: Parte la sostituzione dei carrellati condominiali. Ogni utenza avrà i propri mastelli –

“Importante comunicazione per i cittadini di Valcanneto residenti in condominio. L’avvio dal 1 luglio della TARIP – Tariffazione Puntuale dei Rifiuti in tutto il territorio comunale prevede per la sola zona di Valcanneto la sostituzione dei vecchi contenitori carrellati condominiali e la fornitura di mastelli individuali per ogni utenza, al fine di garantire una corretta raccolta differenziata dei rifiuti e diminuire le quantità di secco residuo non riciclabile attualmente prodotto dalle utenze condominiali servite con i carrellati, oltreché migliorare il decoro urbano e incentivare maggiore sostenibilità ambientale. Negli scorsi giorni è stata affissa una comunicazione ufficiale presso l’entrata di ogni palazzo interessato dalla sostituzione. Questa mattina, lunedì 7 giugno, è stata avviata, solo nella zona di Valcanneto, l’attività di consegna dei kit individuali direttamente a domicilio. Le utenze non trovate potranno comodamente ritirare il kit presso l’ecosportello (presente all’Isola ecologica) prenotando il ritiro al numero 3510702468 – dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00 oppure è possibile compilare il modulo di prenotazione on line digitando: http://www.mastellicerveteri.msa.srl/. Le utenze hanno solo alcuni giorni di tempo per l’adeguamento: entro la prossima settimana i contenitori condominiali saranno rimossi e necessariamente tutte le utenze dovranno conferire nei mastelli seguendo il calendario di raccolta. Gli orari di apertura dell’isola ecologica sono consultabili anche sull’applicazione per smartphone “Junker”.

Lo rende noto il Comune di Cerveteri