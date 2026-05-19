Ladispoli, nuova campagna informativa per la salvaguardia dei cigni

Ladispoli installa nuovi cartelli informativi per la tutela dei cigni e della fauna selvatica. L’iniziativa, promossa dall’Assessore alla tutela degli animali Daniela Marongiu, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini e i visitatori sull’importanza di non alimentare gli animali.

Come sottolineato dall’Assessore, i cigni sono in grado di procurarsi il cibo autonomamente. La somministrazione di pane o altri alimenti non adatti può causare seri danni alla loro salute e alterare il delicato equilibrio dell’ecosistema locale. I cartelli invitano pertanto a un comportamento responsabile, ricordando che il rispetto per la fauna è fondamentale per preservare la libertà e le abitudini naturali degli animali che rendono il territorio di Ladispoli un patrimonio prezioso.

L’Amministrazione comunale conferma con questo progetto il proprio impegno verso l’educazione ambientale e la promozione di una cultura basata sulla convivenza armoniosa con l’ambiente.