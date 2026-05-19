Ladispoli, sabato 23 maggio si inaugura il nuovo skate park di via Firenze

Alle ore 12 il taglio del nastro del nuovo spazio dedicato ai giovani, allo sport e alla socialità

Il Comune di Ladispoli annuncia con entusiasmo l’inaugurazione del nuovo skate park all’interno dei giardini di via Firenze, in programma sabato 23 maggio alle ore 12:00.

La nuova struttura, realizzata su un’area di circa 1.400 metri quadrati, dispone di 11 moduli dedicati alle discipline dello skateboarding, del roller e delle attività freestyle, offrendo ai giovani del territorio uno spazio moderno, gratuito e sicuro dove praticare sport e vivere momenti di aggregazione.

L’amministrazione comunale fa sapere che l’area sarà ulteriormente valorizzata con nuove panchine, giochi per i più piccoli e interventi di recinzione e illuminazione, per garantire una fruizione ancora più sicura e funzionale.

“Inauguriamo con grande soddisfazione il nuovo skate park nei giardini di via Firenze, uno spazio pensato per i giovani, lo sport e la socialità – dichiara il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando –. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo importante risultato.

Dopo la riqualificazione del campo di calcio a 5, dei campi da basket, della pista ciclabile e l’installazione della nuova area fitness all’aperto, il parco di via Firenze diventa ancora di più un punto di riferimento per le famiglie e i giovani di Ladispoli e del territorio.

Con il secondo Palazzetto e la nuova pista di atletica leggera, Ladispoli conferma sempre di più la propria vocazione di Città dello Sport”.

Soddisfazione anche nelle parole di Stefano Fierli, consigliere comunale delegato ai rapporti con federazioni ed enti sportivi:

“Non solo più sport, ma soprattutto più discipline sportive in cui potersi cimentare a titolo gratuito. Grazie agli importanti investimenti sull’impiantistica sportiva portati avanti da questa amministrazione comunale, gli enti di promozione sportiva e le federazioni – con l’aggiunta della FISR – oggi riconoscono Ladispoli come una città a forte trazione e vocazione sportiva.

Per noi questo non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza: continueremo a supportare logisticamente ed economicamente le associazioni sportive del territorio. Crediamo che lo sport possa migliorare le persone e, di conseguenza, migliorare la nostra città”.

Fabio Ciampa, delegato allo sport, da parte sua dichiara: “Siamo felici di inaugurare una struttura per lo skateboard ancora più grande e moderna, che arricchisce ulteriormente l’offerta sportiva della città. Ladispoli continua a investire nello sport e negli spazi dedicati ai giovani, confermandosi un punto di riferimento per tutto il territorio limitrofo. Lo sport è aggregazione, crescita e qualità della vita”.