Cerveteri, domani sospensione idrica in alcune zone della città

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile per tutta la durata del disservizio in piazza Nord Pagliuca.
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica, giovedì 21 maggio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Cerveteri. In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Prato Grande, via del Grano, via del Lintesco, via della Mortella, via di Gricciano, via del Sasso, via dell’Isolotto, via Fosso di Cento Corvi, via Furbara Sasso, via Casale di Cento Corvi, via Fosso della Tomba, via Fosso del Norcino, via Tre Cancelli, via Monte Solferata, e zone limitrofe
Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.
Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile per tutta la durata del disservizio in piazza Nord Pagliuca.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un ulteriore servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.