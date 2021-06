Coronavirus, oggi nel Lazio 170 nuovi casi (-63) e 5 decessi

Share Pin 0 Condivisioni

“Oggi su oltre 7mila tamponi nel Lazio (-141) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 170 nuovi casi positivi (-63), i decessi sono 5, i ricoverati sono 686 (-4). I guariti sono 1130, le terapie intensive sono 124 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi é al 2,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 84.Il numero dei casi é il più basso da settembre 2020. Nella giornata di oggi superati 3.750.000 di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale. Più di un cittadino su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Open Week over 18 Astrazeneca da mercoledì 9 a domenica 13 giugno con ticket virtuale. Prenotazioni da domani alle 15:00 su app ufirst. Junior Open Day 12/16 anni Pfizer sabato 12 e domenica 13 giugno. La prenotazione avverrà dal sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome accessibile anche dal portale salutelazio.it nei prossimi giorni saranno rese note le modalità operative. Aderiranno anche i pediatri di libera scelta** Prossime date di apertura delle prenotazioni per fasce di età: Da domani martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d’età 34-30 (nati 1987-1991); Da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996); Domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004); Prenotazioni su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome tutte le informazioni su salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta. Asl rm4 e Asl Rieti zero casi e zero decessi. Incidenza e rt da zona bianca. Asl Roma 1: sono 25 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: sono 41 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; Asl Roma 3: sono 18 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; Asl Roma 4: sono 0 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; Asl Roma 5: sono 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 6: sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nelle province si registrano 45 casi e si registrano 4 decessi nelle ultime 24h:Nella Asl di Latina sono 15 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi; Nella Asl di Frosinone si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Viterbo si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.”

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato