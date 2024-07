Tappi attaccati alle bottiglie da oggi è obbligatorio nell’UE

Dal 3 luglio nell’Unione Europea è obbligatorio per le bottiglie monouso essere dotate dei tethered cap, ovvero tappi inamovibili che non si staccano dalle bottiglie di plastica.

Una scelta importante ed utile per l’ambiente, in questo modo infatti si eviterà la dispersione del tappo e si favorirà il riutilizzo della bottiglia, la maggior parte dei tappi vengono ritrovati proprio nelle spiagge e questa regola non è solo per le bottiglie ma anche per tutti quegli imballaggi, come succhi o contenitori del latte che hanno sempre il tappo.

Ad ognuno di noi sarà capitato in questo periodo di imbattersi in questi (apparentemente) “Tappi antipatici”, in realtà è solo questione di abitudine e per non farvi cadere il contenuto basterà ruotare il tappo e fissarlo, è un piccolo gesto ma potrà fare la differenza.