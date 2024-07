Autovelox: pubblicate in Gazzetta ufficiale le nuove norme che ne regolano posizionamento ed uso

Le novità per gli impianti degli autovelox non mancano, riportiamo di seguito quelle più significative partendo dalle città, le nuove disposizioni infatti vietano completamente gli autovelox sotto i 50 km/h, inoltre dovranno essere sempre ben visibili, nel caso di dispositivi mobili, la contestazione dovrà essere immediata; I tratti di strada su cui potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 chilometro prima fuori dei centri abitati.

Nelle strade extraurbane nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km/h rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada es se il limite è 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h.

L’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili, gli impianti fissi potranno rimanere ancora accesi per un anno mentre la normativa entra subito in vigore per quelli mobili.