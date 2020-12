Share Pin 3 Condivisioni

Allestiti dei ‘drive in’ nei pressi delle farmacie di via delle Colonie nella Perla del Tirreno e in piazza Salvo D’Acquisto, a Passoscuro

Tamponi covid, la Croce Rossa di Santa Marinella – Santa Severa al fianco delle farmacie –

Con l’accordo tra Regione Lazio e Federfarma è ora possibile effettuare i tamponi anche all’interno delle farmacie del territorio.

Unico problema: gli spazi e l’adeguamento delle strutture. Per l’effettuazione del tampone, infatti, le farmacie devono prevedere percorsi separati tra gli utenti in coda per l’effettuazione del tampone e i cittadini che vi si recano per l’acquisto dei farmaci.

Una situazione non semplice per molti che potrebbe rischiare di scoraggiare alcune farmacie presenti sul territorio dall’effettuare un servizio ora più che mai utile sia ai cittadini che alle strutture sanitarie, sotto pressione.

E così, in soccorso di alcune strutture, è arrivata la Croce Rossa di Santa Marinella – Santa Severa.

La Cri si occuperà della gestione dei ‘drive in’, dalla logistica all’esecuzione e sviluppo dei tamponi, dando supporto alle farmacie del territorio aderenti all’iniziativa.

Un sistema che aiuta senza dubbio “a decongestionare la Asl – ha spiegato il presidente del comitato locale della Cri, Fabio Napolitano – e permette di effettuare più tamponi così da riuscire a individuare quanti più positivi possibili nell’ottica di stoppare la diffusione del contagio”.

Al momento le farmacie aderenti all’iniziativa sono la Farmacia Scotti Manduzio in via Giunone Lucina 1 a Santa Severa dove i volontari opereranno sabato 5 dicembre, la Farmacia Vergati di Santa Marinella in via Aurelia, dove opereranno domani 4 dicembre e la farmacia Musti De Gennaro in piazza Salvo D’Acquisto 15 a Passoscuro dove saranno presenti lunedì 7 dicembre.

Sarà possibile effettuare il tampone prenotandolo presso la farmacia in cui si intende effettuare il tampone.

“Grazie alla sinergia creata sul territorio – ha proseguito Napolitano – siamo oggi in grado di offrire alla popolazione un importante servizio che ci vedrà sempre più impegnati in questo delicato compito e come sempre, al servizio degli altri”.