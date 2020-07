Condividi Pin 1 Condivisioni

Maurizio Falconi: “Quella di mercoledì scorso è stata una bella festa”

Taglio del nastro per il circolo Italia Viva di Cerveteri e Ladispoli –

“E’ stata una bella festa quella che si è svolta mercoledì scorso in occasione dell’inaugurazione del circolo dove operano i comitati di Italia Viva di Cerveteri e Ladispoli”.

Così il consigliere comunale di Cerveteri e promotore del comitato civico Italia Viva, Maurizio Falconi, ha descritto l’inaugurazione della sede di Italia Viva di Cerveteri e Ladispoli.

“All’inaugurazione, oltre ai numerosi cittadini e simpatizzanti del partito di Renzi, sono intervenuti diversi

esponenti della politica locale: gli ex Sindaci Ciogli e Borgna e la Consigliera comunale di Ladispoli Concetta

Palermo”.

“Non hanno fatto mancare la loro presenza importanti rappresentanti di Italia Viva: l’Onorevole Luciano Nobili, i Consiglieri Regionali Marietta Tidei ed Enrico Cavallari, i Coordinatori provinciali Luca Andreassi e Ileana Piazzoni.

Già dai primi passi il circolo mostra di essere un punto di riferimento importante per la politica locale”.

“Maurizio Falconi e Sabino Russoniello hanno aperto la serie degli interventi in gran parte focalizzati sull’importanza di avere un centro fisico dove le persone possono confrontarsi, guardandosi negli occhi, per approfondire le problematiche locali ma soprattutto per formulare progetti e proporre idee per lo sviluppo del territorio. Tutti hanno concordato sul fatto che il circolo non deve sostituire ma integrare gli scambi di idee sul web”.

“Importanza alla coesione è stata ribadita dai promotori Falconi e Russoniello”.

“Uno degli obiettivi infatti è quello di unire le persone che vogliono innovare e attivarsi per una nuova politica”.

“Avere una sede unica per Cerveteri e Ladispoli consente di sviluppare battaglie comuni come, per esempio, lo sviluppo del turismo e la gestione della sanità”.

“Noi ci crediamo – affermano insieme Falconi e Russoniello – e ci piace pensare che riusciremo a trasmettere questa rinnovata voglia di fare politica anche alle generazioni più giovani”.

“Marietta Tidei considera importante l’obiettivo di aprire la sede anche alle associazioni locali, concordando

percorsi comuni. Questo intento dimostra concretamente l’apertura della comunità di Italia Viva a quanti

vogliono collaborare per lo sviluppo del territorio”.

“Da settembre partiranno una serie di iniziative che saranno svelate a tempo debito”.