Piano particolareggiato a Pian del Candeliere, il Pd Cerveteri esprime soddisfazione

Il Partito democratico: “Grande soddisfazione per quello che si potrà realizzare in termini di posti di lavoro e di nuova viabilità per raggiungere il centro commerciale”

Bene l’ok della Regione Lazio ai Piani Particolareggiati della Zona artigianale e semi industriale a Pian del Candeliere.

A esprimere soddisfazione è il partito democratico di Cerveteri.

“A suo tempo – ha detto Nello Giansanti, segretario PD Cerveteri – l’attuale dirigenza del PD di Cerveteri, si espresse favorevolmente al progetto, al contrario di quanto fece chi rappresentava in quel momento il PD, che bocciò il progetto”.

“Noi, come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare, rispettiamo le idee di tutti, ma non sarebbe corretto dimenticare però, che quel no ai progetti, che portarono, tra l’altro, ad una spaccatura interna del Partito Democratico, vi era in realtà più un no al Sindaco che li aveva presentati che al progetto stesso”.

“Oggi Il Partito Democratico non ha un suo rappresentante nel consiglio comunale in quanto chi è stato eletto nelle file del PD, ha scelto di uscire dal partito ed aderire ad altre formazioni politiche”.

“Per questa ragione, non potendo esprimere in consiglio comunale la nostra soddisfazione, abbiamo deciso di veicolare il nostro pensiero attraverso un comunicato stampa con l’augurio che nel prossimo consiglio comunale si dia il via definitivo a questi progetti”.

“La speranza è che l’approvazione di tali progetti, insieme a quelli già in itinere, possano aiutare la città ad uscire dall’attuale situazione di fermo, aggravata dal COVID19”.

“Chiudo dicendo che le preoccupazioni espresse dal Sindaco, in merito al mancato finanziamento da parte del Governo per i siti UNESCO, sono anche le nostre preoccupazioni”.

“Ci tengo a ringraziare il Presidente Zingaretti, tutti i suoi consiglieri di maggioranza e i collaboratori per essere riusciti a portate la Regione Lazio fuori dal commissariamento”.

Nello Giansanti, segretario PD Cerveteri