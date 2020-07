Condividi Pin 1 Condivisioni

Il consigliere Lamberto Ramazzotti si sfoga sui social dopo essere stato avvicinato da alcune persone al bar che gli avrebbero detto “Siete tutti uguali”

Cerveteri, Ramazzotti: “Avete avuto i voti per governare allora agite” –

“Siete tutti uguali”. Questo si è sentito dire il consigliere di minoranza Lamberto Ramazzotti, mentre si trovava in un bar della città etrusca per un semplice caffè con gli amici.

E da qui scatta lo sfogo sui social: “Non ho risposto, mi sono alzato e andato via. Non riesco a capire e mi innervosisce la frase siete tutti uguali”.

“No! Loro governano (per modo di dire) Cerveteri. Hanno vinto le elezioni”.

E il consigliere torna a rivolgersi ai colleghi di maggioranza Galli, Ridolfi, Ferri, Nucci, Porro, Luchetti, Maracci.

“Cito loro perché so che amano come me Cerveteri e li conosco da anni. Perché non si fanno sentire, perché non intervengono, perché fanno finta di non vedere e fregarsene?”.

“Li conosco. Sono persone per bene, come pensano questi amici di avvicinare alle prossime elezioni i cittadini dicendo cosa hanno fatto o dando la colpa agli altri (inesistenti e silenti)”.

“Forza amici. Un po’ di dignità, uno scatto di orgoglio. Avete avuto i voti per governare. Allora agite”