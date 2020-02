Condividi Pin 3 Condivisioni

Ottimi risultati ottenuti dagli atleti del Taekwondo Olimpico del Maestro Benardinelli: Elisa Pacchiotti, Jacopo Sanpaolesi, Ioana Cetica e Aurora Bruno

Sabato 8 Febbraio la nostra Atleta Elisa Pacchiarotti classe 2008, già Vice Campionessa italiana in carica, ha partecipato alla “competizione di forme” di Taekwondo Olimpico “Austria Open” a Vienna, tra le più importanti d’Europa.

Nella sua categoria ha incontrato ben 23 atlete europee, tra le più forti del continente, provenienti da: Austria, Belgio, Francia, Croazia, Svizzera, Repubblica Ceca, Finlandia, Russia, Danimarca, Slovacchia, Ungheria, Olanda.

Elisa Pacchiarotti si è classificata 12°, un buon risultato considerando che si tratta della sua primissima esperienza all’estero ed è solo al secondo mese nella categoria Cadetto A (12/14 anni).

Un ottimo risultato in prospettiva per il futuro in questa nuova categoria.

Domenica 9 febbraio, invece, tre atleti del team di Taekwondo del Centro Sportivo “Il Gabbiano” hanno partecipato all’Open Castelli Romani, gara di combattimento a cui hanno partecipato circa 900 atleti provenienti da tutta Italia.

Taekwondo: tornano con successo gli atleti de Il Gabbiano volati a Vienna per gli Austria Open

La prima ad entrare sul campo è stata Aurora Bruno, pluri-campionessa nel 2019, non è riuscita a salire sul podio e si è classificata al 5° posto. Anche per Aurora un buon risultato considerando che si tratta della sua prima gara nella classe Cadetti A (12/14 anni).

Medaglia d’Argento per Ioana Cetica, alla sua prima gara di combattimento, che è riuscita a gestire bene l’aspetto emotivo e ha combattuto con coraggio e lucidità, ma in finale ha trovato una fortissima atleta più fredda e più esperta che le ha soffiato l’oro ai punti.

Oro per Jacopo Sampaolesi, già vice Campione Italiano in carica, veterano tra le cinture nere, ha dominato con grande superiorità tecnica e tattica tutti i suoi avversari vincendo con grande differenza di punti in tutti e tre i combattimenti.

Adesso gli atleti di Taekwondo Olimpico del Maestro Benardinelli, del centro sportivo “Il Gabbiano” di Ladispoli sono in preparazione per altre importanti gare tra cui il Campionato Italiano che si svolgerà a Genova il 20 marzo 2020.