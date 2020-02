Condividi Pin 0 Condivisioni

Bracciano, dopo 36 anni di servizio

Originario della provincia di Caserta, si era arruolato nel 1984 come allievo sottufficiale, riuscendo nel corso della carriera a raggiungere l’apice indossando i gradi da Luogotenente Carica Speciale.

Moltissime le vicende e le brillanti operazioni di servizio che hanno visto il luogotenente D’AMATO protagonista in questa sua lunga carriera militare, ottenendo vari encomi tra cui quello consegnatogli per aver affrontato tre individui, di cui uno armato di pistola, che stavano perpetrando una rapina all’interno di una tabaccheria ingaggiando una colluttazione con uno di essi.

A coronare la brillante carriera in quest’ultimo c’è la brillantissima operazione in Bracciano, dove oltre ad arrestare un pericoloso latitante ed altri 4 sodali, assieme ai suoi collaboratori, dopo una difficile irruzione rinveniva armi, candelotti e gelatina esplosiva con rispettivi detonatori riscuotendo il plauso dell’opinione pubblica,

il luogotenente D’amato è stato un leale e fedele servitore dello Stato legato all’Arma in maniera indissolubile. Caratteristiche che nel corso degli anni lo hanno fatto diventare un punto di riferimento per la comunità locale. Intendeva il suo operato come un servizio alla cittadinanza.

Dopo tanti anni e la maturata esperienza, il Luogotenente C.S. è riuscito, con il suo alto senso del dovere, a farsi apprezzare da tutti coloro che lo hanno conosciuto.