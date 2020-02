“Allumiere: Pasquini, dove sono i soldi del fontanile?” -.

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il consigliere comunale di Articolo Uno Simone Ceccarelli: “Si toglie un distributore di benzina per realizzarne un altro”

“Il non-sindaco Pasquini ne combina un’altra delle sue. La brillante idea di oggi è quella di costruire, nell’area dell’attuale “fontana leggera”, un distributore di benzina”.

A parlare è il consigliere comunale di Articolo Uno, Simone Ceccarelli: “Quindi così stanno le cose: ad Allumiere abbiamo tolto un distributore dal centro abitato per questioni di sicurezza, ma la genialità incompresa di questa amministrazione trova la soluzione più assurda: decide di costruirne un altro sempre nel centro abitato. Fenomenale!”.

“Siamo ormai all’avanspettacolo sperimentale, al cabaret, o forse è più corretto dire “la Corrida di Corrado””.

“Come se non bastasse, l’opposizione era completamente all’oscuro di questo fantasioso progetto, io personalmente ne sono venuto a conoscenza tramite la pagina Facebook “Vota Volpi”, che ormai svolge di fatto la funzione di megafono del Comune di Allumiere”.

“Ma la cosa ancor più grave – ha proseguito ancora Ceccarelli – è che in quella zona si sarebbe dovuto ristabilire l’antico fontanile (dove con il termine “antico” bisogna intendere una brutta copia in chiave postmoderna) e il costo dei lavori doveva essere coperto dai ricavi di un’operazione di concessione ad un privato di un terreno presso la località “Croce di Bura””.

“Ora, è chiaro che se si fa il distributore, non si fa il fontanile, e quindi, sorvolando sulle oscillazioni del non-sindaco Pasquini che ogni mattina si alza con un’idea diversa in base al piede con cui scende dal letto, la domanda che ci facciamo tutti è: che fine hanno fatto i nostri soldi?”.

“Che ne è di quella operazione che era stata presentata come di importanza vitale per costruire un fontanile senza il quale non potevamo vivere? Inutile illudersi, come sempre Pasquini non risponderà”.