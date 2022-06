La Sport For You 2 riparte da qui!

Taekwondo, Kim e Liù: Oro per Diego Transilvani –

Una settimana fa, nella splendida cornice del Foro Italico, calava il sipario sulla nuova edizione del Kim e Liù ma non le luci della ribalta per la Sport For You 2!

Dopo due anni di fermo, l’ASD guidata dal Direttore Tecnico Luca Giannini, vince un fantastico oro grazie a Diego Transilvani! Il piccolo atleta di 9 anni ha sbaragliato completamente la categoria -37kg vincendo 3 incontri: i Quarti e la semifinale superati brillantemente con una intelligenza tattica fenomenale.

In finale, con un avversario di livello, ha dimostrato tutta la sua tecnica e ed una forza mentale notevole riuscendo a vincere 16-14 al terzo round!

Un oro che dimostra come il lavoro fatto in questi anni di pandemia, difficili e con molte limitazioni, sono stati fruttuosi e non hanno intaccato la competitività della Sport For You 2!

Buono il percorso anche dell’altro atleta in gara Simone Mancini nella -40kg sconfitto al primo incontro ma dopo aver combattuto alacremente fino all’ultimo secondo. Nel complesso il saldo è più che positivo per l’ASD di Bracciano che ritrova la medaglia più importante alla prima occasione possibile.

Nel complesso la Sportforyou2 si conferma una realtà vincente capace di preparare al meglio i propri giovani atleti alle competizioni

Ora appuntamento il 2 Luglio alla Notte Bianca a Bracciano