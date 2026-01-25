Prosegue l’impegno dei Carabinieri nella tutela delle fasce più vulnerabili

I Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia hanno arrestato in flagranza di reato, un uomo di 24 anni di Napoli, incensurato, gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni i persone anziane.

L’intervento è scaturito grazie alla prontezza dei militari che, nei pressi della caserma di via S. Siricio, hanno notato un uomo, in evidente stato di agitazione, mentre era al telefono con soggetti che si qualificavano falsamente come Carabinieri della Stazione di Roma Macao. Gli interlocutori avevano già contattato la suocera 82enne di quest’uomo uomo, residente in via di Priscilla, intimandole di recarsi al più presto presso un comando dei Carabinieri per presunte responsabilità in una rapina commessa con il proprio veicolo.

Sventata truffa ai danni di un’anziana: arrestato truffatore

Intuendo immediatamente la natura fraudolenta della telefonata, i Carabinieri hanno invitato l’uomo a proseguire la conversazione per guadagnare tempo e si sono rapidamente portati presso l’abitazione dell’anziana. All’interno dell’appartamento hanno sorpreso il truffatore, che si era presentato come perito inviato dai Carabinieri e aveva già raccolto e riposto nel proprio zaino oggetti in oro, valuta estera e gettoni d’oro RAI, per un valore complessivo di circa 150.000 euro.

La refurtiva è stata interamente recuperata; sequestrati tre telefoni cellulari in possesso dell’arrestato che è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori episodi riconducibili all’indagato, con il medesimo modus operandi.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini, in particolare agli anziani e ai loro familiari, a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente situazioni sospette. Il contrasto alle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili resta una priorità assoluta, perseguita quotidianamente attraverso attività di prevenzione, informazione e intervento sul territorio.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.