“L’Argonauta”: a Cerveteri nasce il primo concorso letterario dedicato alla scrittura

Cerveteri apre le porte alla creatività e alla passione per la scrittura. Dalla collaborazione tra Agency e la libreria Mondadori Bookstore Cerveteri nasce la prima edizione del Concorso Letterario “L’Argonauta”, un’iniziativa culturale rivolta a scrittori e appassionati di letteratura di ogni età.

Il concorso si propone come un vero e proprio viaggio attraverso le parole, invitando i partecipanti a esplorare, raccontare e interpretare ciò che siamo e ciò che diventiamo. Un percorso simbolico che richiama il mito dell’Argonauta, emblema di scoperta, cambiamento e ricerca, declinato in chiave letteraria e contemporanea. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il talento narrativo, promuovere la scrittura come strumento di espressione personale e favorire momenti di incontro e confronto tra autori, lettori e operatori culturali. Un progetto che rafforza il ruolo di Cerveteri come punto di riferimento per la promozione culturale sul territorio.

Il Concorso Letterario “L’Argonauta” rappresenta così una nuova occasione per dare voce alla creatività, offrendo uno spazio aperto e inclusivo a chi desidera mettersi in gioco e condividere la propria visione del mondo attraverso la letteratura.