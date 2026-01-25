A12 Roma-Civitavecchia, chiusa per una notte l’area di servizio “Tolfa Est”: orari e dettagli

Una notte di stop per l’area di servizio “Tolfa est” sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Autostrade per l’Italia ha comunicato che, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, l’area resterà chiusa dalle 22:00 di martedì 27 gennaio alle 5:00 di mercoledì 28 gennaio 2026.

La chiusura riguarda il punto di sosta situato nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e Civitavecchia Porto, in direzione della SS1 Aurelia.

Per restare aggiornati sulla viabilità e su eventuali percorsi alternativi, Autostrade per l’Italia segnala diversi canali informativi: collegamenti su RTL102.5 e RTL102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale5 e La7, oltre all’app “Autostrade per l’Italia” e al sito autostrade.it.

Per ulteriori dettagli è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.