Roma, grave incidente sul viadotto della Magliana. Cinque persone trasportate in codice rosso al Gemelli

25 Gennaio 2026

Sul Viadotto della Magliana, a Roma, questa mattina un grave incidente stradale ha coinvolto due autovetture, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato alle ore 10,30, quando la Sala Operativa dedi Vigili del Fuoco ha inviato sul posto le squadre di Ostiense (7/A) e della Pisana (4/A). Le cause dello scontro, al momento, sono ancora imprecisate.

Nel bilancio si contano quattro persone rimaste coinvolte, oltre a un bambino. Tutti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Gemelli.

I Vigili del Fuoco stanno effettuando la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente. Anche a causa della presenza di parti meccaniche delle vetture che, in seguito all’impatto, si sono staccate e sono cadute al di sotto del viadotto.