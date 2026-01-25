Ladispoli, il 30 gennaio si svolgerà un evento UDC: nasce la nuova sezione cittadina
L’UDC annuncia un appuntamento politico a Ladispoli in occasione dell’ufficializzazione della nuova sezione del partito in città. L’evento è in programma per venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso il Gota Beach, in via Roma.
A ufficializzare la nascita della sezione locale sarà il presidente nazionale dell’UDC, l’onorevole Lorenzo Cesa.
Nel corso dello stesso incontro l’onorevole Cesa darà anche avvio alla campagna per il “Sì” al referendum sulla Giustizia
All’evento parteciperanno anche il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, oltre ad altri esponenti politici delle città, del territorio, e rappresentanti della politica regionale.