Una serata per festeggiare lo sport tarquiniese al Teatro “Rossella Falk”

Tarquinia, la giovane pugile Greta Ginestra vince il Premio “Angelo Jacopucci” 2025

Tarquinia ha il suo volto sportivo dell’anno: è quello di Greta Ginestra, giovanissima atleta dell’Asd “Angelo Jacopucci Boxe”, campionessa italiana Under 18 di Gym Boxe nella categoria 69 kg junior femminile. A lei è andato il Premio “Angelo Jacopucci” 2025. Consegnato nel corso della cerimonia che si è svolta il 22 gennaio al teatro comunale “Rossella Falk”.

La manifestazione, promossa dall’assessorato allo Sport del Comune di Tarquinia. Che ha istituito il premio nel 2008 per onorare la memoria dell’indimenticato pugile Angelo Jacopucci, scomparso nel 1978. Quella di giovedì sera, è stata, a tutti gli effetti, una festa dello sport tarquiniese. Con il teatro esaurito e la presenza del Sindaco Francesco Sposetti, dell’assessore allo Sport Sandro Celli e del consigliere comunale Angelo Zacchei. A condurre la serata sono stati i giornalisti Fabrizio Ercolani e Stefano Tienforti, accompagnando il pubblico in un racconto fatto di successi, passione e memoria.

Il Sindaco Francesco Sposetti ha dichiarato: “Greta rappresenta un esempio straordinario di talento, impegno e determinazione. I suoi risultati sportivi e il suo percorso umano sono motivo di grande orgoglio per Tarquinia. A lei e a tutto il suo gruppo vanno i complimenti miei personali e dell’intera comunità cittadina”.

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore allo Sport Sandro Celli: “Vedere il teatro esaurito è la testimonianza più autentica della vitalità dell’associazionismo sportivo tarquiniese. Il Premio “Angelo Jacopucci” è il simbolo di questa eccellenza. Dietro ai successi di tanti ragazzi e ragazze ci sono persone che, con dedizione e passione, mettono il proprio tempo al servizio dello sport e della crescita dei giovani. È fondamentale continuare a rafforzare la collaborazione tra le realtà sportive e le istituzioni, perché solo facendo squadra è possibile creare opportunità concrete e durature per i nostri giovani”.

Sul valore della memoria e dell’identità sportiva cittadina si è soffermato il Consigliere comunale Angelo Zacchei: “Questo riconoscimento mantiene vivo il ricordo di Angelo Jacopucci e, allo stesso tempo, valorizza chi porta avanti con sacrificio e passione il nome di Tarquinia nello sport, in Italia e in ambito internazionale. È stata una bellissima esperienza organizzare l’iniziativa e condividere questo lavoro con tante persone”.

Nel corso della serata sono stati assegnati numerosi riconoscimenti ad atleti, tecnici, dirigenti e realtà sportive che si sono distinti per meriti sportivi, impegno sociale e valori umani.

Il premio alla carriera sportiva è andato all’arciera Anastasia Anastasio dell’Asd Arco Club Tarkna. Il riconoscimento “sport e sociale” è andato invece a Ennio Soldini. Il premio “sport e passione” è stato assegnato a Domenico Felici, per l’impegno nel calcio, e a Sergio Bruni, per l’atletica.

Il premio “Tarquinia in azzurro”, dedicato agli sportivi che hanno indossato la maglia della Nazionale, è andato ad Alessandro Cesarini, per la vela, e a Simona Scocchetti, atleta del Gruppo Sportivo dell’Esercito Italiano dal 2003 nel tiro a volo.

A Marco Federici è stato conferito il “premio alla memoria” per il basket. Mentre a Mario Moscatelli e Mario Dolgan, per il calcio.

Il “premio Tarquinia tricolore”, assegnato ad atleti che hanno raggiunto le competizioni nazionali, è andato ad Alessandro Silvani, per la mountain bike. A Fabio Coscia, nella pesca, a Marco Pizziconi, nel paracadutismo, a Michela Ventolini e Mattia Purgatori, per il ballo. Ad Alessandro Jommarini, nel ciclismo su strada, a Federico Bocci, nel brazilian jiu jitsu e a Tiziano Monti, nell’handbike. Infine a Matteo Campolungo e Tiziano Monti, nell’obstacle course race, e a Letizia Andreaus, per il nuoto.

Il premio fair play è andato al calciatore Simone Martelli. Ad Anselmo Ranucci dell’Asd Basket Pegaso è andato Il premio “allenatore dell’anno”. Il premio “giovane dell’anno” è andato ad Andrea Guida dell’Asd Tarquinia Tennis.

Il premio “società dell’anno” è andato al Basket Pegaso, per la promozione in Serie D e la vittoria del titolo di campioni regionali Under 14. Mentre il riconoscimento di “squadra giovanile dell’anno” è andato al team “Freedance Pirati” dell’Asd Arteritmica Tarquinia. Mentre il premio “squadra dell’anno” è andato alla squadra di Serie D del Basket Pegaso.

Il premio “Tarquinia nel mondo” è andato poi alla crew hip hop Ping Pong Pang, guidata dai ballerini Patrizio e Rachele Ratto. Infine, l’Asd Arteritmica Tarquinia ha ricevuto il premio “eccellenza nello sport”.

Sono state inoltre assegnate menzioni a Carlo Silvano, primo assistente arbitrale di calcio in serie D. A Matteo Gabrielli e Matteo Paoloni dell’Asd Tennis Tarquinia. A Matteo Parrano dell’Asd Veteran Box, per il sollevamento pesi. All’allenatore di pallavolo Mario Rezzonico dell’Asd Top Five. Infine alla squadra di calcio Tarkna, all’Asd Circolo Bocciofilo Etruria e al velista Leonardo Sulpizio.

La serata del 22 gennaio al teatro “Rossella Falk” ha così unito memoria e presente, premiando i risultati ottenuti, ma anche l’impegno e il valore umano di chi, ogni giorno, porta avanti lo sport tarquiniese.