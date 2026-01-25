A12 Roma-Civitavecchia, chiusa per una notte l’uscita di Civitavecchia Nord: orari e alternativa

A12 Roma-Civitavecchia, chiusa per una notte l’uscita di Civitavecchia Nord

Stop notturno allo svincolo di Civitavecchia Nord sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Autostrade per l’Italia ha comunicato che, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, l’uscita sarà chiusa dalle 22:00 di lunedì 26 gennaio alle 6:00 di martedì 27 gennaio 2026.

Il provvedimento riguarda lo svincolo di Civitavecchia Nord in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. Come percorso alternativo viene consigliato di uscire a Civitavecchia Porto.

Aggiornamenti sulla viabilità e sulle eventuali alternative sono disponibili attraverso i collegamenti su RTL102.5 e RTL102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale5 e La7, oltre all’app “Autostrade per l’Italia e al sito autostrade.it. Per ulteriori dettagli è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.