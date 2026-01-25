Il sito di Andrea Contorni si rinnova e diventa ancora più ricco di contenuti divulgativi tra mito, storia e cultura

MitologiaClassica.it: un viaggio rinnovato tra dèi, eroi e antichi misteri –

di Marco Di Marzio

Il mondo degli antichi miti greci, romani, egizi ed etruschi trova un nuovo centro di gravità nell’universo digitale con la versione rinnovata di MitologiaClassica.it, il sito web curato dal giornalista pubblicista e autore televisivo Andrea Contorni. Giornalista per Canale 10 e collaboratore del quotidiano nazionale Il Messaggero, Contorni porta online una risorsa culturale che mescola rigore divulgativo e leggibilità, con l’obiettivo di rendere i miti classici accessibili a studenti, appassionati e curiosi di ogni età.

La struttura del sito, completamente rivista, offre una navigazione fluida tra le sezioni principali dedicate alle divinità, agli eroi e alle leggende più affascinanti delle tradizioni antiche. Ogni articolo è firmato da Contorni e accompagnato da approfondimenti che spaziano dagli attributi degli dèi alle genealogie divine, passando per racconti simbolici come quello di Narciso o delle metamorfosi che attraversano la mitologia classica.

Uno degli elementi più interessanti del rinnovamento riguarda l’ampia varietà tematica: dal pantheon olimpico con le sue complesse relazioni famigliari, agli studi sulle divinità ctonie dell’Oltretomba, fino alle storie che affrontano tematiche universali come l’amore, il destino e l’identità. Non mancano approfondimenti originali come la storia di Ifide e Iante, interpretata anche sotto prospettive moderne di identità di genere, e la celebre leggenda di Apollo e Dafne con la sua carica simbolica di libertà e rifiuto.

Oltre ai testi scritti, MitologiaClassica.it integra anche risorse multimediali e collegamenti a contenuti video, ampliando così l’esperienza formativa attraverso il linguaggio audiovisivo. La presenza di infografiche, guide per studenti e contributi video rende il sito un punto di riferimento per chi desidera comprendere non solo le narrazioni antiche, ma anche il loro significato nel mondo contemporaneo.

Con una licenza Creative Commons che ne favorisce la condivisione e l’utilizzo didattico, il progetto si candida a diventare uno strumento di riferimento per l’insegnamento della mitologia classica online, mantenendo al contempo la sua anima di racconto appassionato e culturalmente robusto.

Link web: https://www.mitologiaclassica.it/