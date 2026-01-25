Morlupo, crolla una palazzina abbandonata. I Vigili del Fuoco al lavoro per cercare un extracomunitario tra le macerie

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:40, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato diverse squadre di soccorso a Piazza Giovanni XXIII, nel comune di Morlupo, per il crollo di una palazzina in stato di abbandono.

Secondo il comunicato emesso dai Vigili del Fuoco, questi sono intervenuti con tutte le attrezzature necessarie per affrontare situazioni di questo tipo. Sono infatti intervenuti anche con un <nucleo Cinofili e un Carro Crolli.

La palazzina crollata, sempre secondo quanto riportato, era un edificio abbandonato nel quale viveva un cittadino extracomunitario. Dalle notizie pervenute alla sala operativa, la persona potrebbe trovarsi all’interno della struttura al momento del cedimento.

Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco si sono immediatamente messi alla ricerca della persona segnalata. Presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118.