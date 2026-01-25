PD Santa Marinella: “La Regione Lazio cancella oltre duemila associazioni, un provvedimento che minaccia la rete di solidarietà” –

Dal Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa riceviamo e pubblichiamo

Il recente atto amministrativo della Regione Lazio, che ha portato alla cancellazione di oltre duemila associazioni dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), solleva preoccupazioni significative riguardo alle sue conseguenze sociali. Questa scelta, effettuata in modo affrettato e senza le dovute comunicazioni, ha già evidenziato numerosi errori.

La misura, motivata da presunti mancati adempimenti burocratici, ha colpito indiscriminatamente realtà fondamentali come pro loco, oratori, centri antiviolenza, associazioni per l’autismo e società di medicina sociale e sportiva. Molte di queste, tuttavia, avevano regolarmente assolto ai propri obblighi, evidenziando una preoccupante approssimazione nella gestione delle procedure da parte degli uffici regionali.

“ Non stiamo parlando di semplici sigle, ma di migliaia di volontari che ogni giorno arrivano dove la Pubblica Amministrazione non riesce ad arrivare” – dichiarano dalla segreteria dem – “In un momento storico segnato da crescenti povertà e difficoltà di accesso alle cure, colpire la rete della solidarietà significa minare la coesione sociale della nostra comunità. Queste associazioni ora rischiano di perdere agevolazioni fiscali e la possibilità di erogare servizi essenziali, solo per intoppi burocratici spesso inesistenti.”



La complessità del sistema RUNTS rappresenta già una sfida per chi opera nel volontariato, penalizzare anziché sostenere queste realtà è una scelta politica e amministrativa che non può passare sotto silenzio.

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa esprime la propria vicinanza alle associazioni colpite da questo provvedimento e invita la Regione Lazio a intraprendere procedure rapide di verifica, al fine di garantire la continuità dei servizi che queste realtà offrono sul territorio. Siamo pronti a promuovere, insieme ad altri circoli e ai sindaci del territorio, un confronto urgente con i vertici regionali al fine di individuare soluzioni rapide e concrete, che tutelino il diritto dei cittadini a ricevere assistenza e il valore del volontariato.