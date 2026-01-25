Un confronto tra i costi medi delle case a Bracciano, Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella

di Giovanni Zucconi

Quanto costa comprare una casa nelle città intorno Roma? Quanto sono cresciute negli ultimi cinque anni?

Difficile trovare una persona che aia indifferentemente vivere in una grande città, o in una piccola città di provincia o in un paese. Ma spesso una serie di fattori, economici e di benessere complessivo, ti portano a fare delle scelte forzate. Per esempio, non è facile comprare casa a Roma. Soprattutto se sei una giovane famiglia. E allora? Si può sempre comprare casa in una delle città del Comune Metropolitano. Probabilmente si vive meglio, c’è il mare, e le case costano decisamente meno.

C’è quindi chi sceglie di abitare vicino Roma, cercando anche spazi più vivibili. C’è chi si sposta verso il mare, e chi cerca il verde o il lago. E chi, semplicemente, prova a cercare costi più abbordabili per le proprie finanze.

Si, ma quale è la città intorno a Roma più conveniente in termine di acquisti di case? Non dico quella in cui si vive meglio, ma quella in cui le case costano meno? Per capirlo, o per cercare di capirlo, abbiamo visto i prezzi medi richiesti negli annunci dei portali immobiliari specializzati. Elaborando poi delle serie storiche calcolate sui valori medi nel periodo dicembre 2021 – dicembre 2025. Non è uno studio scientifico, e non va considerato tale. Ma è sicuramente un buon punto di partenza per farsi un’idea generale di quanto costa acquistare casa nei dintorni di Roma.

Per fare dei confronti, abbiamo scelto le città di Bracciano. Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella.

Partiamo dalla fotografia più recente. Quella di dicembre 2025. La più cara del gruppo è Santa Marinella, con un valore medio di 2.554 euro al metro quadro. Subito dietro c’è Ladispoli, a 2.438 euro. Poi Cerveteri, a 1.970 euro. Infine Bracciano, a 1.863 euro. Risulta evidente come una casa sulla costa costi sensibilmente di più che all’interno.

Ma la parte più interessante è l’andamento nel tempo. Perché non tutti i Comuni sono cresciuti allo stesso modo.

Ladispoli è quella che, nel quinquennio, mostra la crescita più continua. A dicembre 2021 era a 1.976 euro al metro quadro, oggi è a 2.438. Un aumento di circa il 23,4% in cinque anni. È una scalata regolare. Forte tra 2021 e 2022, poi costante negli anni successivi, senza inversioni.

Santa Marinella è quella che “corre” di più. Soprattutto nell’ultimo anno. Nel 2021 era a 2.041 euro. Nel 2024 era a 2.277 e nel 2025 sale a 2.554. In cinque anni fa +25,1%. Qui il salto più evidente è proprio nell’ultimo anno, con un’accelerazione molto marcata tra 2024 e 2025. È il segnale di un mercato che negli ultimi mesi ha alzato il ritmo.

Cerveteri cresce, ma lo fa con un profilo più stabile e prevedibile. Nel 2021 era a 1.694 euro al metro quadro. Nel 2025 arriva a 1.970: +16,3%. Non c’è l’impennata, ma c’è una progressione costante. Che racconta un mercato che, pur restando più accessibile rispetto ai vicini della costa, continua a muoversi in alto.

Bracciano, invece, è il mercato che appare più calmo nel lungo periodo. Ma con un segnale molto significativo. Nel 2021 era a 1.609 euro, nel 2025 arriva a 1.863, +15,8%. La crescita è la più bassa del quartetto, ma quello che colpisce è la dinamica recente. Un 2024 più debole (1.674), è stato seguito da un recupero importante nel 2025. A questi prezzi, evidentemente, sta tornando a essere attrattiva l’area del lago.

Proviamo a fare degli esempi concreti, ipotizzando di voler acquistare un appartamento di 80 metri quadrati. Quanto è aumentata una casa “media” di queste dimensioni in cinque anni?

A Ladispoli, a valori medi, passa da circa 158 mila euro del 2021 a circa 195 mila nel 2025. Quasi 37 mila euro in più. A Santa Marinella, per la stessa casa, si sale da circa 163 mila a circa 204 mila. Oltre 41 mila euro in più. A Cerveteri si passa da circa 135 mila a circa 157 mila. Circa 22 mila in più. A Bracciano da circa 128 mila a circa 149 mila. Circa 22 mila in più. Numeri che spiegano, meglio di qualsiasi commento, perché oggi per tante famiglie, comprare casa è più complicato rispetto a pochi anni fa.

Ma questi sono dati medi all’interno delle città. Ma sappiamo che non è un dato omogeneo in tutto il territorio dei vari comuni. E noto che non è solo il nome della città a fare prezzo: è la zona. Proviamo a fare una cosa ancora meno scientifica, ma che anche in questo caso può essere un buon punto di partenza per farsi un’idea del mercato immobiliare.

Su Cerveteri, ad esempio, nel 2025 il centro viaggia su livelli intorno a 1.859 euro al metro quadro. Mentre Cerenova/Campo di Mare sale fino a 2.138. Nella zona Valcanneto/Ceri/Borgo San Martino, scendono a circa 1.717. A Sasso/Furbara a circa 1.695. In parole povere: basta spostarsi di qualche chilometro per vedere oscillazioni importanti. E il “fattore mare” pesa evidentemente molto.

Su Ladispoli il discorso diventa ancora più evidente, perché c’è quasi un vero doppio mercato. Il centro si attesta intorno a 2.510 euro al metro quadro. A Marina di Palo sale a 2.738. A Palo Laziale scende a 2.258. Ma, a Marina di San Nicola, vola su un livello completamente diverso: 4.062 euro al metro quadro. Qui non parliamo più di semplici differenze. Parliamo proprio di un’altra fascia di mercato.

Per chiudere, vedremo cosa succederà in termini di prezzi delle case nel 2026. Perché il costo al metro quadro è un numero freddo. Ma dietro quei numeri, ci sono mutui, stipendi, risparmi e scelte di vita.