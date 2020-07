Condividi Pin 4 Condivisioni

Continua il problema delle code infinite

Super code all’Isola Ecologica di Cerveteri-

Continua a presentarsi il problema delle code infinite all’isola ecologica di Cerveteri.

Un problema non ancora risolto che oltre a presentarsi anche al di fuori del weekend (come oggi) causa molto spesso lamentele ai cittadini, costretti ad aspettare anche un’ora per conferire i propri rifiuti in modo adeguato.