Cerveteri, Massimo Zanni nominato responsabile dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive

Massimo Zanni è stato nominato responsabile dell’osservatorio nazionale sulla manifestazioni sportive.

Una nomina avvenuta con una delibera del consiglio dei Ministri datata 28/05/2020. Si tratta dell’ennesimo incarico di grande prestigio affidato all’illustre cittadino etrusco.

Nel novembre 2019, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, aveva deliberato la sua nomina a Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza dei Dirigenti Superiori della Polizia di Stato.

In servizio nella Polizia di Stato dal 1985, Zanni ha ricoperto numerosi ruoli di rilievo nella Polizia: dopo aver iniziato la sua carriera a Firenze, ha diretto numerosi commissariati di Roma lavorando in quartieri difficili della Capitale, occupandosi di attività di prevenzione e di servizi antidroga. Molto più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Questore di Grosseto.

I complimenti a Massimo arrivano dall’assessore e amico Riccardo Ferri: “E’ per Cerveteri un motivo di grande orgoglio avere un concittadino impegnato a ricoprire un ruolo di tale responsabilità ed importanza all’interno della macchina dello Stato. In questi anni Massimo si è sempre contraddistinto per grande competenza e professionalità. A lui vanno gli auguri personali e di tutta la città di Cerveteri”.