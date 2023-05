Raccolti 635 euro a sostegno delle attività di Ricerca Scientifica. La Consigliera comunale e Volontaria Adele Prosperi ringrazia la cittadinanza

Sclerosi Multipla, grande successo per le Erbe Aromatiche di Aism a Cerveteri –

“Ancora una volta, grazie Cerveteri! Grazie davvero di cuore a tutti! Anche quest’anno, la campagna delle Erbe Aromatiche di AISM è stata un successo straordinario. Un pieno di emozioni, di incontri, di informazione e sensibilizzazione. Grazie alla generosità di tantissime persone l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla potrà contare su un altro importantissimo contributo con il quale si sosterranno le attività di ricerca scientifica e di assistenza alle persone con sclerosi multipla, una malattia che ad oggi ancora non ha una cura. Una cifra importantissima quella maturata a Cerveteri, ben 635euro che nella giornata di oggi, mercoledì 10 maggio, tramite bonifico bancario, abbiamo provveduto ad inviare all’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri, Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica e storica Volontaria di Aism, Associazione che da oltre mezzo secolo è impegnata in tutta Italia a raccogliere fondi a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla.

“Cerveteri ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore straordinario – spiega la Consigliera comunale Adele Prosperi – abbiamo raccolto una cifra importantissima, che come sempre rappresenta oro puro per tutte le attività a sostegno della Ricerca Scientifica che AISM a livello nazionale conduce da oltre mezzo secolo. Una sensibilità che ci consente di tenere sempre accesa la luce della speranza, quella luce che auspichiamo possa portarci presto a nuovi grandi passi in avanti nel mondo della Ricerca Scientifica e dunque ad un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”.

“Con l’occasione – conclude la Consigliera comunale Adele Prosperi – ci tengo a fare dei ringraziamenti speciali a tutti coloro che con infinita generosità hanno sostenuto questa nuova campagna solidale di Aism. Infinitamente grazie a tutti i commercianti del nostro Centro Storico, sempre sensibili e attenti alle tematiche del sociale e che come sempre hanno offerto il proprio contributo e sostegno. Un grazie alla Fiera dei Saperi e Sapori, ed in particolare alla Delegata Arianna Pietrolati, organizzatrice dell’evento, che ha ospitato il nostro stand solidale all’interno della manifestazione. E ovviamente, un ringraziamento lo rivolgo ai funzionari e dipendenti del Comune di Cerveteri e agli Amministratori e a tutti i cittadini e cittadine, che anche in questa occasione non hanno fatto mancare sostegno e amicizia. Grazie, grazie di cuore a tutti!”.

Con i 635 euro raccolti con le Erbe Aromatiche, cresce ancora il contributo di Cerveteri alle attività di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla: insieme alla campagna solidale del Natale e di Bentornata Gardensia, in pochissimi mesi il totale delle donazioni ammonta a 3085euro.