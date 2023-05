Gestore condannato al pagamento delle spese processuali. Il Sindaco Gubetti: “Vittoria che conferma il buon operato dell’Ente”

Parco Fürstenfeldbruck nuovamente dei cittadini, il Comune di Cerveteri vince in Tribunale –

Il Comune di Cerveteri rientra nella piena disponibilità dell’area verde di Via Oscar Romero, meglio conosciuto come Parco Fürstenfeldbruck. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è infatti pronunciato con propria sentenza definitiva riconoscendo il corretto operato amministrativo e burocratico del Comune di Cerveteri, condannando il precedente gestore non solo all’immediata consegna dei terreni, ma anche al pagamento delle spese processuali all’Ente.

Il contenzioso, verteva sull’impugnazione da parte del gestore dell’area dell’Ordinanza del Comune di Cerveteri con la quale, vista la scadenza della convenzione di affidamento di durata quindicennale che non prevedeva alcuna forma di rinnovo, l’Ente chiedeva l’immediata restituzione dell’area, sgombera di cose e qualunque bene. Il gestore, asseriva come l’area fosse di proprietà privata e pertanto l’Ente non aveva alcun titolo a pretenderne la restituzione. Richiesta rigettata e vittoria su tutta la linea della difesa del Comune.

Parco Fürstenfeldbruck nuovamente dei cittadini, il Comune di Cerveteri vince in Tribunale. Le dichiarazioni del sindaco Elena Gubetti

“Con la sentenza del Tribunale si chiude definitivamente un’annosa vicenda, che per tanti ha privato bambini e famiglie di uno spazio pubblico, di un bene comune. Per via di un contenzioso legale in corso, infatti, il parco non era più fruibile – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in questi anni di chiusura forzata, il Comune di Cerveteri ha continuato a garantirne la manutenzione ordinaria senza mai poter effettuare investimenti importanti per un suo restyling. La sentenza sancisce il buon operato del Comune di Cerveteri che in questa vicenda è stato solamente la vittima per un mancato rispetto da parte del privato della convenzione in essere. Ora avremo di fronte a noi un compito importante: ovvero quello di reperire le risorse necessarie per recuperare quell’area e trasformarla in uno spazio aperto, fruibile, inclusivo: un punto di riferimento per tutti i bambini, ragazzi e residenti della zona, proprio come fatto nella nostra precedente esperienza amministrativa con Parco Vannini a Cerenova”.

“Sono grata – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – all’Ingegner Claudio Dello Vicario che all’epoca era il Dirigente dei lavori pubblici e ambiente e indicò immediatamente la strada da percorrere a tutela dell’Ente. Inoltre ci tengo a ringraziare tutti i funzionari del nostro Comune che hanno seguito l’intero iter ed in particolar modo gli avvocati Marco Terracciano e Valerio Morini, che insieme alla Responsabile del Servizio Istituzionale e Generale, Trasparenza e Anticorruzione del Comune di Cerveteri Dottoressa Antonella Sigillò hanno lavorato con meticolosità fino al buon esito in favore dell’Ente del contenzioso”.