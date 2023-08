Successo ed emozione per la 19a edizione del Festival Internazionale di Tolfarte

Fiumi di spettatori per tutti gli eventi diffusi nella città di Tolfa

Grande successo per la 19a edizione di TolfArte, il grande Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato artistico che si è tenuto dal 4 al 6 agosto 2023 incantando, nella città di Tolfa (Roma), decine di migliaia di spettatori.

Con il nuovo assetto 2023 il festival è diventato più ampio: un numero maggiore di spettacoli diffusi in un’area più estesa, dall’Anfiteatro della Villa Comunale – Fondazione CARICIV sino alla Rocca di Tolfa, che nel fine settimana ha saputo ospitare la consueta e grandissima quantità di pubblico in maniera confortevole e ben distribuita su tutto il percorso cittadino. L’edizione appena terminata ha contato oltre 200 artisti provenienti da diversi Paesi,impegnati in arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, osservazioni astronomiche, meditazione al tramonto, TolfArte Kids (l’apposita sezione a misura di bambini e famiglie) e l’esposizione di artigianato realizzata in collaborazione con Hippy Market, di particolare qualità artistica. Il tutto, con un’atmosfera magica, resa ancora più gioiosa dalle parate e dalle street band Lestofunky e Gruppo Smilf.

Di rilievo gli spettacoli nella Villa Comunale – storica sede del TolfArte Kids – che si è rivelata location perfetta anche per le grandi performance di arte acrobatica e circense. Tanti gli ospiti di pregio presenti nello Spazio letterario curato da Tolfa Gialli & Noir OFF: Elena Stancanelli – che ha raccontato il libro vincitore del Premio Strega 2023 “Come d’Aria”, protagonista di una maratona di lettura – Monica Acito, Gino Saladini, Anthony Caruana e Giuseppe Pierantozzi. Nella sera del sabato, gli spettatori dello Spazio Letterario hanno potuto ammirare anche l’eccezionale fenomeno della caduta del meteorite, che per qualche secondo ha solcato i cieli del Centro Italia.

Hanno affascinato il pubblico anche le due nuove attività organizzate sulla Rocca di Tolfa: le osservazioni astronomiche curate dalla Associazione Astronomitaly, che ha mostrato al telescopio le meravigliose immagini di Saturno, dei crateri lunari e di ammassi globulari, e le meditazioni al tramonto curante da La Casa nel bosco ETS e Forest Therapy Lazio, con interventi musicali di Daniele Romeo.

Grande entusiasmo, dal pomeriggio fino a tarda notte, per i concerti dei tanti ospiti musicali, tra cui la band colombiana Doktor Kràpula e Il Muro del Canto, una delle formazioni di culto del panorama indipendente italiano. Grande folla e grande apprezzamento, come sempre, perle mostre e gli eventi organizzati a Palazzo Buttaoni e al Palazzaccio, che quest’anno per la prima volta ha ospitato un percorso sul tema dell’“Incanto interiore” curato da Alessandra Antonelli e Francesca Ciaralli, grazie al quale il pubblico di TolfArte ha potuto esplorare diverse emozioni ed esprimerle lasciando traccia di sè attraverso le installazioni interattive.

Successo ed emozione per la 19a edizione del Festival Internazionale di Tolfarte

Partner

TolfArte 2023 è stato realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Tolfa. Preziosi il contributo del main sponsor ENEL e dello sponsor SICOI, la Regione Lazio, la Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Città Slow, Etruria Meridionale, Tolfa Gialli&Noir, Polo Culturale di Tolfa, Forest Therapy Lazio, La Casa nel Bosco ETS, Pemcards, Etruskey.

Successo ed emozione per la 19a edizione del Festival Internazionale di Tolfarte

Il Festival TolfArte è ideato e organizzato dalla Associazione di Promozione Social TolfArte, con la direzione artistica di Claudio Coticoni (Scuderie MArteLive) e con la collaborazione dell’ufficio stampa Fiorenza Gherardi De Candei, del videomaker Angelo Paoletti e dell’illustratrice Serena De Angelis. La rivoluzionaria manifestazione è nata nel 2005 come incontro tra la tradizione artigianale e artistica locale, l’arte di strada e l’arte contemporanea e sperimentale. Attraverso un successo sempre crescente, TolfArte ha mantenuto le sue peculiarità confermando ogni anno decine di migliaia di presenze.Unico nel suo genere, il Festival è punto di riferimento per gli eventi del settore: negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui “Miglior Festival emergente d’Italia” dalla Rete dei Festival (2011), il Patrocinio Ufficiale di EXPO MILANO 2015, il riconoscimento di “Best practice” da parte del network mondiale Cittaslow International (2015) e quello di “Buona pratica in ambito culturale” della Regione Lazio (2016).

È gemellato con il Kulturisten festival di Nesodden (Norvegia) e si caratterizza per la grande partecipazione della cittadinanza, sia nell’accoglienza degli artisti e del pubblico, sia nella gestione degli spazi pubblici e condivisi. Il grande impatto che l’evento ha da ben 15 anni sul territorio, ha ispirato una delibera comunale che definisce ufficialmente Tolfa “Amica dell’Arte di strada” liberalizzando l’Arte di strada su tutto il territorio, in controtendenza con le restrizioni presenti in molti altri comuni. Già dall’arrivo a Tolfa è possibile vedere sul cartello di Benvenuto il logo che fa riferimento alla delibera e che permette ad ogni artista di esibirsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della città.

Link

www.tolfarte.it

Facebook: https://www.facebook.com/TolfArte

Instagram: https://www.instagram.com/tolfarte