Stupro di Piacenza, il PD Ladispoli: “Ferma condanna per la diffusione del video”

“Mai, mai e poi mai potremo tollerare un atto così pieno di scelleratezza, superficialità, odio, indifferenza come quello della leader di FDI Giorgia Meloni. Fare campagna elettorale utilizzando il dolore, la violenza, la sofferenza di una donna che in questo modo è stata violata per ben due volte, come se una sola non bastasse a segnarle per sempre la vita. Chi si definisce donna, madre, mai avrebbe fatto una cosa simile … non c’è umanità in un’azione come questa. Il Circolo PD di Ladispoli condanna con estrema fermezza tale azione e si augura che mai più simili episodi si ripetano, tanto più in politica”.