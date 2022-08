La Dinamo Ladispoli lancia il progetto “Never Give Up”

“Mai mollare”, “Non arrendersi mai”, “Fino alla fine”, “Andra’ tutto bene”… ovvero Never Give Up, per utilizzare una frase idiomatica che nel tipico pragmatismo anglosassone racchiude tutti i significati legati alla resistenza e alla resilienza, ovvero alle capacità di fare fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre.

E cosi’ la Pallacanestro Dinamo Ladispoli, dopo due anni di pandemia, chiusure, restrizioni, vincoli normativi e sanitari, alla vigilia di quella che facendo i debiti scongiuri dovrebbe essere una stagione sportiva “normale” (no mascherine, no termometri, no partite a porte chiuse, etc.), dopo essere riuscita a vincere il campionato di categoria e raggiunto, prima nel Lazio, la Serie D, grazie anche all’impegno di tutti i suoi sponsor (Mistercucina.com, Ristorante La Brace da Guerrino, Il Forno di Andrea del Pivo, Flavia Motori Service Partner VW, Arduini Ascensori) lancia un’iniziativa promozionale tesa a far riavvicinare (o avvicinare) i bambini e i ragazzi allo sport.

“Dopo due anni di pandemia i giovanissimi hanno bisogno di ritrovare gli stimoli giusti, lo sport e’ un mezzo per educare, c’e’ bisogno di ridere, scherzare, stare in gruppo, ma non dietro ad uno schermo a fare i TikTok” afferma il Direttore Generale Biagio Camicia.

Proprio per questo la Dinamo ha deciso di rendere l’accesso ai proprio corsi del tutto gratuito per tutto il mese di settembre, per dare una chance a tutti di provare o riprovare ad avvicinarsi ad uno sport, il basket, meraviglioso, inclusivo, completo, armonico, simmetrico, per provare a dare (o ridare) gli stimoli giusti, una scossa, a chi magari negli ultimi tempi ha rinunciato, per un motivo o l’altro, a far fare attivita’ ludico-motorie ai propri figli.

Da Ottobre poi, in accordo con l’ Amministrazione Comunale e l’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici, la Dinamo continuera’ ad accogliere del tutto gratuitamente, bambini e ragazzi in situazioni di particolare disagio economico/familiare che vorranno continuare l’esperienza fatta nel mese precedente.

“Saranno tante le iniziative che proveremo a realizzare per garantire inclusione e divertimento, a tutti e a prescindere da tutto.” dice il Presidente Luigi Fois “Il nostro sogno, la nostra speranza, e’ riuscire a vedere la nostra prima squadra giocare in un bellissimo Palazzetto dello Sport gremito di appassionati, curiosi, giovani e meno giovani, coloratissimo, rumorosissimo… Noi siamo pronti a fare la nostra parte, poi vincere o perdere sara’ solo un dettaglio, l’importante come sempre sara’ mettercela tutta e migliorare“. …che tradotto in altre parole ci sembra significhi proprio… Never Give Up, Dinamo !