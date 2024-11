Martedì 5 novembre, il luogotenente ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Strato Cacace insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica su proposta del Sindaco di Cerveteri

Nato l’11 agosto del 1973 in quel di Napoli, Strato Cacace ha realizzato i suoi desideri. Solo tredicenne, il giovane Strato aveva detto a suo padre di voler inseguire un sogno: far parte del Corpo delle Capitanerie di Porto con l’obiettivo di salvaguardare vite e il mare stesso. Un sogno, che non ha mai smesso di coltivare. Oggi, è un luogotenente apprezzato e stimato che, dopo aver partecipato a missioni umanitarie in Kosovo e in Albania o, ancora, essere stato fondamentale nel periodo pandemico su scala nazionale, ha ricevuto una delle più importanti onorificenze che la nostra Nazione, l’Italia, possa riconoscere. Il luogotenente Strato Cacace è un Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Attivo sul territorio del litorale a nord di Roma da anni, prima a Ladispoli e poi a Santa Marinella (dopo vaire esperienze in giro per l’Italia), il Luogotenente è presto diventato un punto di riferimento per tutti i Sindaci del litorale grazie alla sua disponibilità e alla sua competenza. È stato proprio un Primo Cittadino, nello specifico Elena Gubetti del Comune di Cerveteri, a proporre Strato Cacace agli organi competenti con una lettera sentita e sincera.

Così, martedì 5 novembre, nel corso della cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Palazzo Valentini, il Prefetto di Roma ha consegnato il riconoscimento a coloro che si sono distinti per la loro attività. Un’investitura firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e controfirmata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’onorificenza di Cavaliere della Repubblica si aggiunge ad un curriculum ricchissimo di attestazioni di stima da parte delle istituzioni e non solo. Al luogotenente Cacace vanno i più sinceri complimenti del direttore Riccardo Dionisi e di tutta la redazione di Baraondanews.it