Ospedale a Ladispoli, l’Associazione Culturale “DONNA” prende la parola –

L’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma) rappresentata dalla Presidente Maria Teresa Corrao, comunica quanto segue. La nostra Città di Ladispoli (Roma), aumenta ogni anno demograficamente ma purtroppo il c.d. settore sanitario viaggia a rallentatore perché l’Ospedale de quo è diventato ormai un miraggio, in quanto i quattro ettari pubblicizzati in campagna elettorale 2022, attualmente non ci sono. Difatti, anche dal Mass Media cartaceo del 15.11.2024, purtroppo c’è il c.d. riscontro scritto nell’articolo di stampa pubblicato, tenuto conto che, testualmente: “… nei mesi scorsi la Giunta Rocca ha deciso il Piano Regionale degli Ospedali del Lazio per i prossimi dieci anni e non c’è nessuna previsione per Ladispoli”. A questo punto una semplice e saggia riflessione, ovvero quando ci sono le competizioni elettorali perché si illudono i Cittadini per un Ospedale?Poi i Mass media ragionevolmente e conseguentemente, quando ci sono ogni qualvolta le competizioni elettorali comunicano i dati delle percentuali dei votanti ed emerge, così, la nota “disaffezione politica”, ovvero che le persone che si recano a votare diminuiscono sensibilmente sempre di più e conseguentemente aumenta sempre l’astensionismo! Concludendo, le promesse non mantenute nei confronti dei Cittadini, aumentano, altresì, la delusione per il delicato servizio sanitario, ovvero la mancata realizzazione di un vero e concreto OSPEDALE per la Città di Ladispoli per la tutela della salute del cittadino, peraltro anche prevista dall’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Si ringrazia il Mass media per il piccolo spazio concesso

Associazione Culturale “DONNA”

La Presidente

Maria Teresa Corrao