Stop a pallavolo e basket, i Consumatori italiani non ci stanno

Destano dubbi le strategie optate dal governo per le riaperture

Biagio Camicia (Pres. Consumatori Italiani)

In merito alla notizia del Comitato tecnico scientifico (CTS) di rinviare ulteriormente la ripartenza degli sport di contatto, l’Ass Consumatori Italiani si schiera a sostegno della Federazione Italiana Pallavolo e della Federazione Italiana Pallacanestro esprimendo tutta la delusione e l’incredulita per uno stop inatteso che blocca ulteriormente, non solo l’attività sportiva delle proprie discipline, bensì la grande maggioranza dello sport italiano e il lavoro di tante asd e tanti giovani e non solo che lavorano per passione nello sport.

RESTA sempre attuale la grande problematica relativa alla riapertura delle palestre scolastiche, alla quale si lega il tema della responsabilità in capo ai dirigenti scolastici e ai presidenti delle asd.Molte realtà del nostro litorale , rischiano di fallire causando una grande perdita di posti di lavoro . Speriamo che le autorità governative diano delle risposte rapide e concrete per consentire ai propri tesserati di riprendere l’attività sportiva, come più volte chiesto a gran voce anche dalle società e dagli appassionati delle diverse discipline e dai tanti lavoratori che già non avevano tutele ora rischiano di rimanere in mezzo alla strada afferma Camicia. Ufficio stampa Consumatori italiani.