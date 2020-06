Condividi Pin 67 Condivisioni

In pieno centro, in Piazza Marescotti, un nuovo Fish Restaurant con ampi spazi all’aperto. Aperto a pranzo e a cena.

Il Twigas riparte e rilancia l’estate. Un nuovo ristorante di pesce a Ladispoli con ampi spazi in veranda all’aperto al centro di piazza Marescotti.

Riparte e rilancia forte e chiaro il Twigas Coffee Restaurant di Ladispoli. Il noto locale di Ladispoli apre la nuova cucina estiva a base di pesce e inaugura un nuovo menu.

Fornelli accesi a pranzo e a cena, con un moderno taglio FISH RESTAURANT internazionale.

Ristorante di pesce a Ladispoli, ma anche insaleteria e pranzi veloci

Un menu adatto sia per pranzi veloci e apericene, stile Healty Food, sia invitante per quei palati che ricercano la cucina di mare Made in Italy, mettendo a disposizione tutti i classici della tradizione.

Una nuova formula che si manifesta a pieno regime in spazi esterni ampi e rinnovati, con giardino e dehor, sul corso principale, che rendono il Twigas un punto di riferimento a qualsiasi ora del giorno.

Pranzo, cena, aperitivi e tutta la linea cocktail, oltre all’ampia selezione di vini, con una sezione bollicine che punta alla qualità: Berlucchi, Franciacorta, Ruggeri, per citarne alcuni.

In più, alla linea “fresca e veloce” dell’insalateria e della cucina chef express, nasce un vero e proprio ristorante di pesce.

Molte linee di prodotto rimangono, come da buona tradizione, molto vicine allo stile del “Manhattan” (l’altro esclusivo locale, in Viale Italia 100), ma con l’introduzione di novità specifiche soprattutto nel servizio e negli arredi.

L’ambiente è quello tipico urban-jungle: nei colori, nelle stoffe, nell’architettura e nella grande veranda. Una linea giovane, frizzante, multi-funzione, orientata alla modernità, che espleta la propria attività dal mattino presto, sin dalla prima colazione, fino a luogo di ritrovo della movida ladispolana della seconda serata.

Raffaella, Enzo e Patrizio colpiscono ancora: un nuovo ristorante di pesce a Ladispoli

Una proposta elegante, in linea con gli standard delle grandi metropoli, che porta Ladispoli ad una sempre maggiore attenzione, anche su scala extra-territoriale, come epicentro gastronomico e di animazione turistica, anche grazie alla lungimiranza dei giovani imprenditori (IN FOTO Raffaella, Patrizio e Enzo, alla guida di Twigas e Manhattan).

Una certa attenzione, quindi, ai nuovi trend di questo territorio, frutto di un’esperienza consolidata ma anche dall’esigenza di sperimentare: tutto questo proponendo una qualità che stupisce rispetto alla moderazione dei prezzi, alla portata di tutti!

Il Twigas è in Piazza Martini Marescotti, 2 a Ladispoli.

Per prenotare un tavolo: 06 994 7637