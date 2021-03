Share Pin 1 Condivisioni

Quasi ultimati i lavori di rifinitura delle due nuove pensiline ma di altri lavori possibili non ce ne sarebbe l’ombra. A evidenziarlo il Comitato pendolari Civitavecchia – Santa Marinella

“Stazione Civitavecchia: niente prolungamento della pensilina al binario 1” –

Quasi ultimati alla stazione di Civitavecchia i lavori di rifinitura delle due nuove pensiline a servizio dei binari 1, 1T e 2T, ma di possibili lavori di prolungamento della pensilina al binario 1 non c’è traccia.

“Stazione Civitavecchia: niente prolungamento della pensilina al binario 1”

A fare il punto della situazione sui lavori di restyling nello scalo ferroviario civitavecchiese è il Comitato pendolari Civitavecchia – Santa Marinella.

“La copertura della tettoria in via di completamento, con l’installazione del nuovo sistema di illuminazione che viene collaudato in orario notturno”.

“E no, non ci sono segnali che fanno pensare né al doveroso prolungamento della pensilina lungo la zona a oggi scoperta del binario 1, né all’imminente avvio di altre lavorazioni”.

(torna a Baraondanews)