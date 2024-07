Stage di portieri al Città di Cerveteri. L’ex numero uno Cesidio Oddi. ” Con questi bambini ho ritrovato la voglia di allenare”

Non smetterà mai di allenare i portieri. E’ a quanto sembra ha la stessa voglia di questi bambini, che al campo Galli di Cerveteri, stanno svolgendo uno stage con uno dei più grandi portieri del comprensorio. Lo è stato negli anni 80, vestendo le maglie di Palermo e Venezia, tra le più importanti. Ma anche quella del Cerveteri, a fine carriera, nel 1991 in serie C 2. Per Cesidio Oddi, oggi 67anni, il calcio è una questione di DNA. ” Mi diverto ancora, non nascondo che ho qualche acciacco. Però qui a Cerveteri sto molto bene, mi ha convinto Sergio Lupi, non potevo dirgli di no. Ho deciso di organizzare uno stage e devo dire che vedo molto impegno da parte di questi bambini. Il portiere è un ruolo non facile, lo so bene perchè nella mia carriera potevo sicuramente fare molto di più. A questi bambini insegno tante cose, spero che siano utili per il loro futuro” .