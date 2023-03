Sport, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Cerveteri la Mezza Maratona

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Dopo l’ufficialità della Spartan Race, un altro grande evento di sport nella nostra città”

“Dopo l’ufficialità della tappa della Spartan Race, la più grande gara di corsa ad ostacoli del mondo, che avrà luogo sabato 18 novembre all’interno del Parco della Legnara a Cerveteri, un’altra straordinaria giornata di sport nella nostra città. La data è già stabilita: domenica 22 ottobre il Lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare ospiterà la Mezza Maratona. Nei giorni scorsi mi sono confrontata con Loredana Ricci e Mauro Di Giovanni, due istituzioni dell’atletica della nostra città che immediatamente hanno confermato l’organizzazione di questo evento. Crediamo fermamente che i grandi eventi di sport possano rappresentare uno straordinario strumento di unione e aggregazione sociale. Saranno due grandi appuntamenti di sport che auspichiamo che possano riscontrare la più ampia partecipazione di atleti e di semplici appassionati”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’annunciare le due grandi manifestazioni che il Comune di Cerveteri sta organizzando nel territorio per i prossimi mesi.

“Sin dal mio insediamento da Sindaco di Cerveteri – ha proseguito Elena Gubetti – lo sport è stato uno dei settori a cui, convintamente, abbiamo riservato una attenzione particolare all’interno della nostra azione amministrativa. Non solo per la sua importanza all’interno della vita di ognuno di noi, ed in particolar modo nei giovani, reduci da due anni di restrizioni e distanze, ma anche per l’importante contributo che può offrire al tessuto economico cittadino. Basti pensare a come si trasformano e cambiano tutte quelle città, anche più piccole della nostra, che ospitano rassegne iridate di qualsiasi sport, che vengono prese letteralmente d’assalto da atleti, supporter e visitatori. Insieme ad Andrea Paoni, mio Delegato ai Grandi Eventi Sportivi e alla Consulta dello Sport, e grazie alla preziosa collaborazione di tantissime realtà associative del territorio, ci stiamo incontrando assiduamente e anche in maniera molto proficua. Vogliamo continuare a lavorare in questa direzione anche in futuro”.

Sport, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Cerveteri la Mezza Maratona

“Infine – conclude il Sindaco Elena Gubetti – dopo il grandissimo successo della prima edizione, è nostra intenzione organizzare nuovamente la Giornata dello Sport di Cerveteri, un evento che per una intera giornata ha trasformato il nostro Centro Storico in una straordinaria piazza che ha coinvolto decine e decine di discipline e centinaia di sportivi. L’obiettivo è far sì che questa manifestazione diventi non soltanto un appuntamento fisso della nostra città ma che possa svolgersi più volte nell’arco dello stesso anno”.