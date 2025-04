L’assessore Parroccini: “Contenti di vedere atleti nazionali di Sitting Volley sul nostro territorio. Lo sport è un mezzo importante di inclusione sociale”

Sport inclusivo, a Cerveteri il campionato italiano di Serie A2 di Sitting Volley

Sport inclusivo, a Cerveteri il campionato italiano di Serie A2 di Sitting Volley

Il centro sportivo RIM Cerveteri ha ospitato oggi una tappa del Campionato Nazionale di Serie A2 di “Sitting Volley”. Cominciamo con lo spiegare che cosa è il “Sitting Volley”. È uno sport inclusivo derivato dalla pallavolo, adatto per la pratica sportiva delle persone con disabilità. Consiste in una pallavolo giocata stando seduti sul pavimento, con il campo più piccolo e con la rete più bassa. Il giocatore nel momento in cui tocca la palla deve trovarsi con le natiche a contatto con il pavimento.

L’evento odierno ha visto la partecipazione di quattro formazioni: due squadre romane, Sportacademy 360 e Fenice Pallavolo, una squadra campana, l’Elisa Volley Pomigliano, e una squadra toscana, la Pallavolo Bacci Campi Bisenzio. Durante la mattinata, l’assessore allo sport del Comune di Cerveteri, Manuele Parroccini, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e si è congratulato con le società organizzatrici per il loro impegno nella promozione dello sport.

“Come amministrazione – ha dichiarato l’assessore – siamo molto contenti che a Cerveteri vadano in scena questo tipo di manifestazioni sportive. È importante pensare allo sport anche come mezzo d’inclusione sociale ed eventi di caratura nazionale sono il modo migliore per avvicinare tutti alla pratica di discipline come il Sitting Volley che, nel campionato italiano, permette a normodotati e disabili di scendere in campo insieme. Ringrazio il promotore della tappa, il coach Giuseppe Martino e la presidenza del centro sportivo che ha messo a disposizione la propria struttura. Siamo pronti a lavorare con i referenti di discipline inclusive e paralimpiche per poter organizzare nuove giornate di sport come questa”.