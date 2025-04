I Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno salvato un cane caduto tra gli scogli del porticciolo Riva di Traiano

I Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia hanno comunicato che, alle ore 11.50 di questa mattina, sono intervenuti per salvare un animale in difficoltà. Si trattava di un cane meticcio di taglia grande, che era caduto tra gli scogli frangiflutti del porticciolo Riva di Traiano.

Un passante ha sentito il guaire del cane e ha subito chiamato i soccorsi. Gli uomini della Bonifazi sono arrivati immediatamente sul posto, e hanno subito cercato di tranquillizzare l’animale. Immediatamente dopo, hanno iniziato la manovra per liberare il cane dagli scogli.

Riportato il cane in superficie, sul molo, apparentemente in buone condizioni, i Vigili del Fuoco lo hanno affidato alle cure della guardia Zoofila presente sul posto. Il meticcio sembrava essere in buone condizioni. Era solo visibilmente molto assetato e stanco.