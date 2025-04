Roberta Angelilli: “3 milioni di euro per le spiagge della Regione”

Firmata la delibera, tanti gli interventi ammissibili

Tre milioni di euro per le spiagge della Regione Lazio in vista dell’inizio della stagione balneare 2025. Un’opportunità per tutti e 24 i comuni costieri compreso il municipio 10 di Roma Capitale per Ostia e le due isole di Ponza e Ventotene.

Tanti gli interventi ammissibili: sicurezza dell’accesso alla spiaggia libera, anche per le persone disabili; pulizia delle spiagge libere; guardiania e vigilanza; sicurezza della balneazione e dei pontili; eliminazione delle plastiche dagli arenili e interventi di trattamento e disinquinamento delle acque marine.

Così, il vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione, Roberta Angelilli in una nota.