Spiaggia Libera: lo spettacolo di Mariella Pizziconi sbarca a Ladispoli

Lo spettacolo teatrale “Spiaggia libera” arriva a Ladispoli per una unica data, domenica 15 ottobre alle ore 18, al teatro Marco Vannini

Dopo il grande successo per il debutto nazionale avvenuto a Cerveteri nello scorso settembre, lo spettacolo teatrale “Spiaggia libera” arriva a Ladispoli per una unica data, domenica 15 ottobre alle ore 18, al teatro Marco Vannini.

Questo spettacolo, assolutamente inedito e di nuovissima scrittura, rappresenta uno dei già numerosi regali, nonostante la giovane costituzione, che la Associazione Koinét, insieme agli attori e tecnici, vuole fare al territorio.

Importante è stata la risposta dell’amministrazione comunale ladispolana che ha subito aperto le porte a questa iniziativa concedendo con entusiasmo il patrocinio.

Questo spettacolo, che nasce e si sviluppa per una buona parte come una brillante commedia, porterà il pubblico a riflettere su tematiche quotidiane nelle quali molti, se non tutti, possono ritrovarsi.

Un apparentemente semplice dialogo madre-figlia che mette a nudo rancori e incomprensioni forse non più sanabili ma che nascondono il grande desiderio di famiglia e di libertà che, triste realtà, spesso è difficile conciliare.

Personaggi reali e di fantasia si alternano in una messa in scena semplice ed essenziale….proprio come nella vita.

Con un finale inaspettato, che porta a riflettere, la commedia lascia il posto ad una alternanza di emozioni forti ed incontrollate, sarà lo spettatore a decidere chi sarà il vincitore e chi il vinto.

Questa una breve sinossi:

Laddove ci fu lo sbarco di Anzio, madre e figlia, si combattono a suon di recriminazioni e ricordi.

La spiaggia è libera e si affolla via via di personaggi che esistono solo nei finti dialoghi (in realtà monologhi) delle due congiunte. La voglia di famiglia, tradita, sarà la spina dorsale della commedia amara, e la spiaggia sarà uno spaccato della società post pandemica, dove ognuno vive il suo piccolo mondo con le proprie convinzioni: mònadi incapaci di una giusta comunicazione e di percepire i sentimenti degli altri, intesi soltanto come nemici.

Personaggi ed interpreti:

La madre: Stefania Ranieri

La figlia: Serena Canali

Il padre: Daniele Paolucci

Regia: Mariella Pizziconi



INGRESSO LIBERO