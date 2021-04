Share Pin 7 Condivisioni

Specialista di SUV giapponesi arrestato dalla Polizia di Stato subito dopo un furto –

Specialista di SUV giapponesi arrestato dalla Polizia di Stato subito dopo un furto

È evidentemente specializzato nel furto e ricettazione di SUV ibridi di costruzione giapponese, il 38enne arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata un sofisticato impianto antifurto satellitare, montato su un fuoristrada, ha inviato il segnale di “furto in atto” alla sala operativa: il veicolo veniva segnalato in movimento per le strade della Cecchignola ed una pattuglia del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, anticipando le mosse del ladro, l’ha intercettato e bloccato nella zona di Fonte Meravigliosa.

Alla guida del SUV c’era D.G.V., 38enne residente sul litorale laziale; nella webcam di cui è dotata l’auto, per metterla fuori uso, era stato inserito un cacciavite mentre, per accendere lo stesso veicolo, all’impianto elettrico originale era stata aggiunta un’improvvisata centralina.

I poliziotti hanno perquisito anche l’abitazione di D.G.V. trovando, oltre a forbici e cacciaviti, altre 3 centraline elettroniche, tutte riconducibili alla maggior casa automobilistica giapponese, vario materiale elettronico ed una coppia di targhe di auto su cui sono in corso accertamenti, non potendosi escludere che le stesse siano dei “cloni”.

Il 38enne, che nel recente passato era già stato oggetto di indagini simili, è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura.