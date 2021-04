Share Pin 11 Condivisioni

Covid Italia, puntualizzazione: 460 i morti di oggi, 718 dovuto ad un aggiustamento della Sicilia –

“Circa 19mila positivi e decessi ancora elevati. In realtà però il dato delle morti non è 718, ma 460. Si tratta di un aggiustamento perché la Sicilia ha caricato dati antecedenti pari a 258 decessi. I decessi sono quindi 460, che resta un numero ancora elevato”. Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Rezza, sull’analisi dei dati Covid. E “ad aprile, una decina di milioni di dosi di vaccino: massimo sforzo per completare la vaccinazione degli anziani. Per over 80 siamo a buon punto, ma va completata dai 60+”.