Da Ladispoli, a Zelig, al teatro e poi di nuovo in TV. Elia Paniccia, Valentino Spadoni e Donatella Brocco fanno un altro passo verso il successo. Intanto il web si riempie delle loro gag comiche.

Il duo comico Spadoni e Paniccia nei panni dei neuroni di Teo Mammucari

Tu si que vales, Spadoni e Paniccia: quattro sì.

Ieri sera, sabato 7 novembre 2020, alle 21,25 è andata in onda la nona puntata della nuova edizione di Tu si que vales, lo show campione d’ascolti di Canale 5.

Tanti i nuovi talenti che hanno tentato di ottenere l’approvazione della giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ruby Zerbi, Teo Mammucari e di Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare. Ma dalle parti di Roma e in particolar modo a Ladispoli, stamattina si parla dell’esibizione di Spadoni e Paniccia, il duo comico nato nel 2014 proprio a Ladispoli e protagonista ieri sera con un numero che ha convinto la giuria e strappato un bell’applauso al pubblico.

In scena, i due, Elia Paniccia e Valentino Spadoni, hanno vestito i panni dei neuroni di Teo Mammucari. Divertenti, originali, affiatati: il duo convince e continua a rappresentare una comicità pulita, spontanea e mai forzata.

Spadoni e Paniccia, in tre verso il successo: parla Donatella Brocco, autrice e regista

Da Ladispoli alla TV nazionale, dal teatro al piccolo schermo, da allievi a insegnanti. Ora Spadoni&Paniccia di nuovo sulle reti nazionali per vedere come andrà e se la fortuna staccherà un biglietto di sola andata per il successo. Sicuramente il buon esito dei giudizi ottenuti ieri sera a “Tu si que vales” può essere un altro passo fatto bene in questo percorso per niente facile.

Cosa pensa la regista e autrice Donatella Brocco del successo di ieri sera?

“Scrivo e curo la regia sin dagli esordi del duo Spadoni e Paniccia – ha raccontato l’autrice – da vent’anni mi occupo di spettacolo e, anche qui a Ladispoli, ho avuto il piacere di realizzare molte iniziative culturali. Proprio qui ho avviato tanti anni fa una Scuola di Teatro che ha visto come allievi anche Elia e Valentino”

“Oggi – ha proseguito l’autrice – oltre alla soddisfazione del risultato di ieri sera e per tanti altri successi raggiunti dal duo Spadoni e Paniccia negli anni, sono anche orgogliosa del fatto che proprio loro, da ormai 7 anni, sono gli insegnanti che proseguono i corsi della scuola di teatro, aiutando le persone ad esprimere e valorizzare la propria vena comica. Sono dei ragazzi pieni di talento e meritano di essere conosciuti dal grande pubblico“.

Tutto cominciò a Zelig: il percorso del duo comico

Il duo comico Spadoni e Paniccia è composto da Elia Paniccia e Valentino Spadoni e curato da Donatella Brocco. Il progetto ha spiccato il volo nello Zelig lab di Roma. Successivamente il duo ha partecipato alla trasmissione Zelig Time e ha condotto People From per Zelig Tv.

Il progetto prende forma a fine 2014 unendo l’estro di Elia e Valentino, entrambi formati proprio all’interno della Scuola di Teatro di Donatella Brocco.

I due entrano a far parte dello Zelig Lab On The Road di Roma, per il quale si esibiscono regolarmente a partire dal gennaio 2015 presso il Teatro Golden di Roma.

Dopo il successo del Golden, nel 2016 il duo realizza una serie di spettacoli di successo e torna a teatro portando in scena presso il Teatro Lo Spazio di Roma lo spettacolo “Gira che ti rigira…”, sempre con la regia di Donatella Brocco. Uno spettacolo ideato dalla regista e scritto insieme ai due attori. Pochi oggetti in scena, per lasciare spazio alla comunicazione dei corpi e della fantasia, in un crescendo di sorprese che si trasforma anche in una prova di virtù.

Poi di nuovo Zelig, con la partecipazione al programma Zelig Time , in onda su ZeligTv a partire dal Novembre 2018.

“Tu si que vales” – I neuroni di Teo Mammucari

Qui i due ragazzi si esibiscono in una performance che trova ampio consenso sia tra gli autori di Zelig che da parte del pubblico.

Successivamente, su ZeligTv viene lanciato il programma – sempre di carattere comico – People From che vede Valentino ed Elia andare in giro per le strade della Capitale come inviati. Il loro compito è quello di porre delle domande alla gente. Ma a differenza dei “classici” inviati, al duo il compito di raccogliere e selezionare le risposte più stravaganti.

Una comicità che fa sorridere tutti

Tra i meriti del duo, sin dagli esordi allo Zelig di Milano e poi in tutte le altre realizzazioni, si distingue una aspetto di non scontata rilevanza. La loro comicità, chi li conosce lo sa, in tutti questi anni non ha mai fatto uno scivolone verso la volgarità o i cliché. L’ironia è regina delle situazioni più spontanee insieme a un linguaggio consapevole che i due mettono a servizio della risata. Bravi!

