Il delegato: “Il passaggio farà quasi raddoppiare le tariffe come accadde a Cerveteri”

Ladispoli passaggio ad Acea, Moretti: “Nella convenzione il mantenimento delle maestranze della città”

Si fa sempre più vicino il passaggio della rete idrica cittadina da Flavia Servizi ad Acea Ato2. Ne ha parlato il delegato al servizio idrico di Ladispoli, Filippo Moretti, durante la trasmissione ‘Cambia il Mondo’ condotta da Fabio Bellucci.

“I nostri tentativi di scongiurare questo passaggio sono stati tutti ricusati – ha spiegato Moretti – anche nel ricorso in cassazione siamo risultati perdenti. La Regione Lazio ci ha intimato in una delibera di lavorare per il passaggio ad Acea, altrimenti avrebbero inviato un commissario che sicuramente non ha a cuore, come noi, il bene della città. Per questo – aggiunge – abbiamo già aperto un tavolo di lavoro con la municipalizzata romana. Stiamo lavorando sullo stato del servizio idrico da consegnare ad Acea ovvero su strutture, sorgenti, depuratori e fognature”.

“Ovvio – aggiunge – che il passaggio ad Acea Ato2 porterà ad un aumento delle tariffe”. Quasi il doppio secondo il consigliere delegato che porta ad esempio quanto accaduto alla vicina Cerveteri.

“Una cosa – spiega – che intendiamo inserire nella convenzione è che rimangano al lavoro sul nostro territorio le nostre maestranze che conoscono la città e le strutture del servizio idrico”.

I vantaggi del passaggio ad Acea?

“Nell’immediato non se ne vedranno. Noi operiamo quotidianamente sul territorio e quindi se vi è una rottura interveniamo immediatamente. Questo cambierà, Acea lavora attraverso i call center. L’intervento, per questo, non è così immediato. I vantaggi sono legati alla capacità di una società come Acea di intervenire su grandi manutenzioni, dalla manutenzione dei pozzi alla manutenzione”.