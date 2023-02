Appuntamento alle 15.30 al centro polivalente di via dei Bastioni 46. Il 2 marzo si replica a Valcanneto

Sovraindebitamento e usura: domani incontro a Cerveteri –

Si parlerà di sovraindebitamento e usura nell’incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale e in programma domani pomeriggio alle 15,30 al centro polivalente di via dei Bastioni, 46.

“Ogni cittadino può trovarsi improvvisamente in difficoltà economica senza neppure accorgersene in tempo”, ha spiegato il sindaco Elena Gubetti.

“Con altrettanta facilità, corre il rischio di chiedere aiuto a persone che anziché aiutarle, potrebbero aggravare ancora di più la loro situazione”.

“Tanti ancora i casi di cronaca che vedono famiglie sul lastrico per essere finite nelle mani di usurai che facendo leva sulla disperazione della gente, hanno mandato in rovina intere famiglie”.

“Per questo, come amministrazione comunale di Cerveteri abbiamo voluto promuovere due incontri per sensibilizzare ed informare sui servizi messi a disposizione su questo tema ancora estremamente attuale”.

Due gli incontri in programma: uno martedì 28 febbraio presso il Centro Polivalente di Via dei Bastioni n.46 a Cerveteri, l’altro giovedì 2 marzo presso il Centro Polivalente di Largo Giordano a Valcanneto. Entrambi gli appuntamenti sono fissati per le ore 15:30.

La sede legale e operativa dello sportello è sita a Grottaferrata, in Viale San Nilo n.4. Lo sportello è operativo anche da remoto ed è raggiungibile ai numeri 0694548081 e 3489153762 oppure all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Incontri propedeutici a promuovere le attività dello Sportello Intercomunale Antiusura e Sovraindebitamento nato con l’intento di combattere il drammatico problema dell’usura sempre più presente e ampio nel tessuto sociale.

Ed è proprio sulla prevenzione che lo Sportello ha fondato e sviluppato nel tempo la propria attività, ponendosi come obiettivo primario, l’informazione, orientamento, assistenza e prestazione di garanzia per quanti si trovano in condizioni di Sovraindebitamento affinché tale condizione non trascini la persona verso l’usura.

Tutte le informazioni sono disponibili al numero 800650016 e www.sportelloantiusura.it