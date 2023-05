Sole, musica, escursioni e buon cibo con i picnic Tolfa Jazz

L’evento sarà anche un modo di esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione dell’Emilia Romagna duramente colpita dall’alluvione della scorsa settimana

Domenica 28 maggio in arrivo il primo dei “Picnic Musicali” 2023 organizzati da Tolfa Jazz Aps in collaborazione con il Comune di Tolfa presso la località Comunale Macchiosi.

Un evento pensato per tutti e per qualsiasi età. Diverse le attività proposte: passeggiate naturalistiche, il “picnic degli gnomi” per i più piccoli, visite a siti storico-archeologici, un suggestivo concerto, escursioni e degustazioni di prodotti tipici locali.

L’evento sarà anche un modo di esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione dell’Emilia Romagna duramente colpita dall’alluvione della scorsa settimana: proprio dal cuore della Romagna arriverà la cantante Gloria Turrini con la sua band “G and the Doctor(s)” con ospite Cekka Lou. La band, protagonista del concerto alle ore 16:00, si ispira alle atmosfere della moderna New Orleans Music attraverso grandi classici riarrangiati e brani originali.

Le novità

Tra le novità di questa edizione “Drum Circle” per bambini, ragazzi e genitori; un’esperienza divertente, coinvolgente e stimolante dove i partecipanti, attraverso l’utilizzo di strumenti a percussione, saranno guidati in modo tale da formare una vera e propria orchestra.

Altra novità, sarà il trekking sensoriale dedicato alle “donne in rosa” del comprensorio e organizzato con la “Susan G. Komen Italia”, un’iniziativa a sostegno della lotta ai tumori del seno.

Infine, per i più mattinieri, un nuovo trekking che avrà inizio alle 8:00 e porterà alla scoperta della “Moletta” per poi proseguire fino all’ Abbazia di Piantangeli dove sarà possibile ammirare il più bel panorama dei Monti della Tolfa.

Sono previste inoltre, a partire dalle ore 9:00 altre passeggiate ed escursioni a tema sia per adulti che per bambini in cui sarà possibile incontrare animali allo stato brado tipici del territorio tolfetano: cavalli e asini in particolare.

Il pranzo sarà a base di prodotti locali: dalle ore 12:30 sarà possibile degustare i piatti della tradizione locale tra cui l’immancabile acquacotta.

L’evento è realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente e senza creare impatti negativi sulla flora e sulla fauna locale.

Per una descrizione dettagliata del programma si può visitare il sito www.tolfajazz.com/picnic-musicali. Prenotazioni obbligatorie entro il giorno 26 maggio.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Tolfa, l’Università Agraria di Tolfa. Tra i partner dell’evento: Susan G. Komen Italia, Cittaslow International, I-Jazz, Jazz Takes the Green.

Per informazioni e prenotazioni: Telefono: 389 8384355 – email [email protected]